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МИД оценил отношения России и Запада в 2020 году
Фото: facebook.com / МИД России

МИД оценил отношения России и Запада в 2020 году

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Отношения России со странами Запада в 2020 году не претерпели изменений к лучшему, но диалог с заинтересованными в сотрудничестве с российской стороной странами Европы продолжался. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России во вторник, 29 декабря.

— Отношения России с коллективным Западом не претерпели изменений к лучшему: в политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом, — говорится в материале.

В МИД напомнили, что 18 февраля этого года в Риме прошло совместное заседание министров иностранных дел и обороны России и Италии после длительного перерыва. Кроме того, в сообщении говорится, что с Германией также поддерживался регулярный политический диалог.

Помимо этого, Россия вела «стратегический диалог» с Соединенными Штатами. Важным аспектом стало обсуждение вопроса контроля над ракетно-ядерными вооружениями, добавили в МИД.

Также был затронут вопрос введения Россией одностороннего моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщается на официальном сайте российского МИД.

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