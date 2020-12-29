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Власти рассказали, как сервис «Московский инвестор» помогает бизнесменам
Фото: pixabay.com

Власти рассказали, как сервис «Московский инвестор» помогает бизнесменам

Ростислав Зубков

Город

Онлайн-сервис «Московский инвестор» позволяет столичным предпринимателям давать обратную связь по интересующим их вопросам. О принципах взаимодействия города и бизнеса рассказали на портале мэра Москвы.

Данный сервис находится на инвестиционном портале мегаполиса. С его помощью бизнесмены могут задавать вопросы и сообщать о проблемах. Это значительно упрощает коммуникацию между заинтересованными сторонами, делая ее свободнее и быстрее.

— Новый сервис позволяет нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки, — подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

При этом пользоваться сервисом легко и удобно. Для того чтобы отправить сообщение, нужно сначала авторизоваться в личном кабинете на инвестиционном портале. Если нет аккаунта, потребуется регистрация, хотя войти в профиль можно и через учетные записи на портале поставщиков или на mos.ru. Далее нужно перейти в раздел «Онлайн-сервисы» и выбрать там «Московский инвестор», после чего появятся нужные категории.

Как отмечает министр правительства Москвы, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, столичные инвесторы уже активно пользуются разработкой. В основном обращения поступают по темам торгов и имущественно-земельных отношений, уточняет чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время список категорий будет расширен: появятся новые разделы, посвященные мерам поддержки и подключению к инженерным сетям, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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