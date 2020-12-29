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Стало известно, сколько заведений Москвы нарушают запрет на работу после 23:00
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Стало известно, сколько заведений Москвы нарушают запрет на работу после 23:00

Ростислав Зубков

Закон

В каждом десятом проверенном ночном заведении столицы обнаружены нарушения по работе после 23:00. Об этом начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил во вторник, 29 декабря.

Большинство организаций, на которые распространено данное ограничение, исправно его соблюдают.

— Из всех проверенных организаций на предмет соблюдения установленного режима работы в десяти процентах случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00, — уточнил Данчиков в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что за выявленные нарушения заведения привлекают к административной ответственности.

Напомним, с 13 ноября московским ресторанам, барам, ночным клубам, кафе и другим заведениям, где предусмотрены ночные развлекательные программы, запретили обслуживать гостей в период с 23:00 до 06:00 в целях борьбы с распространением коронавируса.

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