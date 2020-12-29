Омбудсмен рассказала о состоянии подростка, которого отец избил в Москве

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Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

Жизни и здоровью подростка, которого в столичной квартире избил отец, ничего не угрожает. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила во вторник, 29 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что в одно из городских медучреждений госпитализировали 14-летнего мальчика с сотрясением мозга и ушибами. Он сказал, что его избил отец, с которым он проживает на Люсиновской улице. «Вечерней Москве» подтвердили факт происшествия и сообщили, что правоохранители организовали проверку.

— Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Предварительный диагноз, который озвучен, — мы ждем его подтверждения, — отметила Ярославская в разговоре с РИА Новости.

Детский омбудсмен добавила, что мальчика дообследуют и затем, вероятно, отправят домой. Ярославская уточнила, что речь идет о многодетной семье. Она стоит на контроле у органов опеки, которые посетят родственников подростка.

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