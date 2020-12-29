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«Он восхищается»: финалистка шоу «Пацанки» рассказала об отношениях с Димой Биланом
Фото: youtube.com / Ходят слухи

«Он восхищается»: финалистка шоу «Пацанки» рассказала об отношениях с Димой Биланом

Виктория Федотова

Звезды

Победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова рассказала о своих отношениях с певцом Димой Биланом.

— С Димой у нас очень хорошая дружба. Этот человек мне очень помогает. Он восхищается, какой я человек, если смотреть с первой по 11-ю серию. Общаться мы с ним начали после проекта. Он написал, что обещал скинуть фото, я сама предложила ему поснимать ролики в TikTok, — сообщила Петрова.

Она отказалась отвечать на вопрос, встречаются они или нет, есть ли у них отношения. Девушка добавила, что у них «очень близкие отношения».

— Он мне очень нравится, он меня восхищает. Мужчины нет у меня сейчас, — пояснила девушка.

Видео опубликовано на YouTube.

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