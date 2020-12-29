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МИД расширил список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в Россию
Фото: Официальный сайт МИД РФ

МИД расширил список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в Россию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва расширила ответный список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ во вторник, 29 декабря.

В список вошли руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур.

В министерстве отметили, что на протяжении длительного времени Берлин сообщал о «русском следе» во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году. В МИД РФ уточнили, что это происходило для создания предлога для ведения по линии ЕС нового пакета односторонних санкций в отношении Москвы.

— В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, — уточнили в сообщении.

При этом, подчеркнули в МИД, Россия будет реагировать в случае продолжения конфронтации со стороны ФРГ, передает РИА Новости.

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