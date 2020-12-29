Названы сроки ввода в эксплуатацию нового жилого дома в Дмитровском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Клязьминская улица, 28 Карта всех событий

В течение двух лет в Дмитровском районе Москвы планируют ввести в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом пресс-служба столичного департамента строительства сообщила во вторник, 29 декабря.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, на данный момент стартовало строительство жилого дома по реновации по адресу улица Клязьминская, владение № 28а.

— Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — цитирует агентство «Москва» заявление пресс-службы, которая приводит слова Загрутдинова.

В департаменте подробно рассказали о том, каким будет дом по окончании строительных работ. Ожидается, что это будет односекционное здание, возведенное по индивидуальному проекту. Фасады облицуют металлическими кассетами белого и серого цветов, также поставят корзины под кондиционеры.

Среди прочего новостройка получит автоматизированную систему контроля и учета потребления энергоресурсов и подземную одноуровневую автостоянку.

В доме будет 30 однокомнатных квартир, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Все они в общей сложности займут площадь в 7774,40 «квадрата». При этом три квартиры обустроят для маломобильных жильцов, предусмотрев в них увеличенную ширину коридоров и поставив специальную сантехнику.

В пресс-службе подчеркнули, что первый этаж будет нежилым. Его пространство займут вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Более того, здесь смогут появиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Также в здании построят лифты грузоподъемностью 400 и одна тысяча килограммов. Близлежащие территории вокруг дома облагородят.

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