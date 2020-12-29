Сябитова рассказала, в наряде какого цвета лучше встречать Новый год

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала поклонникам, в чем лучше встречать Новый год. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по ее словам, на праздник принято надевать наряды, отвечающие вкусам символического животного по Восточному календарю.

— Стихия Огня — это красный цвет и радость; стихия Земли — это желтый (коричневый) цвет и размышления; стихия Металла — это белый цвет и ярость, страсть; стихия Воды — это черный цвет и страхи; стихия Дерева — это зеленый (синий) цвет и печаль, — написала Сябитова.

Она отметила, что при правильно подобранном цвете одежды в Новом году может ожидать успех, здоровье и благополучие. Сама сваха рассказала, что в новогоднюю ночь будет в белом, чтобы уважить благородное, волевое и мудрое животное — Быка.

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