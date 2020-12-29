Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сябитова рассказала, в наряде какого цвета лучше встречать Новый год
Фото: instagram.com/syabitova_roza

Сябитова рассказала, в наряде какого цвета лучше встречать Новый год

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала поклонникам, в чем лучше встречать Новый год. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по ее словам, на праздник принято надевать наряды, отвечающие вкусам символического животного по Восточному календарю.

— Стихия Огня — это красный цвет и радость; стихия Земли — это желтый (коричневый) цвет и размышления; стихия Металла — это белый цвет и ярость, страсть; стихия Воды — это черный цвет и страхи; стихия Дерева — это зеленый (синий) цвет и печаль, — написала Сябитова.

Она отметила, что при правильно подобранном цвете одежды в Новом году может ожидать успех, здоровье и благополучие. Сама сваха рассказала, что в новогоднюю ночь будет в белом, чтобы уважить благородное, волевое и мудрое животное — Быка.

Читайте также: «Юный стилист»: Юлия Ковальчук показала, как трехлетняя дочь подготовила ее к Новому году

Роза СябитоваНовый годцвета
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Все мнения
О проекте