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Мосметро рассказало Дедам Морозам о правилах работы подземки в новогоднюю ночь
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мосметро рассказало Дедам Морозам о правилах работы подземки в новогоднюю ночь

Ростислав Зубков

Транспорт

Столичная подземка подготовила рекомендации для новогодних волшебников, которым по долгу службы может прийтись развозить подарки в метро. О том, как быть «грамотным» Дедом Морозом в условиях пандемии коронавируса, рассказали в Мосметро.

В организации напомнили, что подземка будет работать всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Однако горожанам и даже волшебникам нужно соблюдать меры предосторожности из-за ковида.

К Дедам Морозам требования особые: посох не должен быть длиннее 2,2 метра, маску нужно носить даже при объемной бороде, подарки не следует ставить на соседнее сидение. Кроме того, в целях безопасности рекомендуется приподнимать подол шубы, используя эскалатор.

— Чтобы никакие казусы не помешали доставить подарки точно по нужным адресам, соблюдайте эти простые правила! С Наступающим, — указано в сообщении московского метрополитена в его Telegram-канале.

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МосметроДед МорозНовый год
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