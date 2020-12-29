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Тысячу автобусов Москвы украсили репродукциями известных музейных картин
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Тысячу автобусов Москвы украсили репродукциями известных музейных картин

Ростислав Зубков

Транспорт

На тысячу столичных автобусов нанесли репродукции самых популярных музейных картин. Авторами предновогоднего проекта стали департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Третьяковская галерея.

— Если музеи закрыты и вам в них не сходить, то они сами приедут к вам! — говорится в сообщении Дептранса в его Telegram-канале.

Власти желают горожанам, чтобы наступающий 2021 год стал годом искусства, которое могло бы окружать повсеместно, в том числе при пеших прогулках и использовании общественного транспорта.

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