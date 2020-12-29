Тысячу автобусов Москвы украсили репродукциями известных музейных картин

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На тысячу столичных автобусов нанесли репродукции самых популярных музейных картин. Авторами предновогоднего проекта стали департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Третьяковская галерея.

— Если музеи закрыты и вам в них не сходить, то они сами приедут к вам! — говорится в сообщении Дептранса в его Telegram-канале.

Власти желают горожанам, чтобы наступающий 2021 год стал годом искусства, которое могло бы окружать повсеместно, в том числе при пеших прогулках и использовании общественного транспорта.

Читайте также: Сябитова рассказала, в наряде какого цвета лучше встречать Новый год