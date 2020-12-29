Тысячу автобусов Москвы украсили репродукциями известных музейных картин
На тысячу столичных автобусов нанесли репродукции самых популярных музейных картин. Авторами предновогоднего проекта стали департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Третьяковская галерея.
— Если музеи закрыты и вам в них не сходить, то они сами приедут к вам! — говорится в сообщении Дептранса в его Telegram-канале.
Власти желают горожанам, чтобы наступающий 2021 год стал годом искусства, которое могло бы окружать повсеместно, в том числе при пеших прогулках и использовании общественного транспорта.
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