Голикова рассказала об использовании российской вакцины Аргентиной

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Зарубежные страны, которые зарегистрировали российскую вакцину, в частности Аргентина, могут сравнить ее с аналогами от других производителей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, Аргентина была первой из стран Латинской Америки, официально зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Вакцинация препаратом в этой стране началась 29 декабря. На прошлой неделе туда доставили 300 тысяч доз российской вакцины. Еще пять миллионов доз получат в январе и 14 миллионов в феврале.

— Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить, — цитирует Голикову РИА Новости.

Уточняется, что первыми вакцину в Аргентине получат врачи. После поставки новых доз препарата будут прививаться люди пожилого возраста, сотрудники безопасности, а также полицейские.

Планируется, что к марту вакцинируются 10 миллионов человек. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что с прибытием вакцины открывается «дорога надежды». Кроме того, он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку препарата.

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