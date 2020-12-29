Бывшего схимонаха Сергия доставили в суд для рассмотрения вопроса об аресте

Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

Экс-схимонах Сергий (Николай Романов) был доставлен в Басманный суд Москвы, который должен рассмотреть ходатайство СК о его аресте. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что обвиняемого доставили в суд под конвоем.

Накануне следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего схимонаха Сергия.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего схимонаха. Его адвокат заявила, что Сергия направят в Москву, в отношении него уже возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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