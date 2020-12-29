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Пассажирам станет проще заряжать гаджеты в метро благодаря новому сервису
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Пассажирам станет проще заряжать гаджеты в метро благодаря новому сервису

Юлия Ямпольская

Город

В столичном метро появился новый сервис для пассажиров. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, в специальных терминалах в вестибюлях станций теперь можно будет арендовать внешние аккумуляторы для подзарядки гаджетов и зарядить устройство прямо на ходу.

Для этого пассажирам необходимо скачать приложение «Метро Москвы», найти ближайший терминал и оплатить аренду банковской картой. Всего в метро появится 100 таких терминалов, первые уже заработали на станциях «Павелецкая», «Парк Культуры» и «Комсомольская».

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