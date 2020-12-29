Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хуснуллин рассказал, как Путин отчитывает подчиненных
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Хуснуллин рассказал, как Путин отчитывает подчиненных

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в случае недовольства подчиненными не повышает голос. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В ходе эфира один из подписчиков поинтересовался, как президент России ругает подчиненных.

— Он умеет сказать тихо, спокойно, но жестко, — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что от спокойного тона Путина «сразу сон пропадает».

Ранее Хуснуллин сообщил, что сферу ЖКХ в России будут улучшать через поиск и внедрение дополнительных механизмов работы и применение концессионных соглашений. По мнению заместителя председателя правительства, у российских властей еще «непаханое поле» для работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте также: Марат Хуснуллин: от апартаментов как класса жилья нужно максимально уходить

Марат Хуснуллинначальники и подчиненныеВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте