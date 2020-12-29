Хуснуллин рассказал, как Путин отчитывает подчиненных

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в случае недовольства подчиненными не повышает голос. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В ходе эфира один из подписчиков поинтересовался, как президент России ругает подчиненных.

— Он умеет сказать тихо, спокойно, но жестко, — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что от спокойного тона Путина «сразу сон пропадает».

Ранее Хуснуллин сообщил, что сферу ЖКХ в России будут улучшать через поиск и внедрение дополнительных механизмов работы и применение концессионных соглашений. По мнению заместителя председателя правительства, у российских властей еще «непаханое поле» для работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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