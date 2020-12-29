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«Никто не посмотрит на часы»: Онищенко отреагировал на фото лежащих на полу врачей
Фото: vk.com / Официальная страница Геннадия Онищенко

«Никто не посмотрит на часы»: Онищенко отреагировал на фото лежащих на полу врачей

Олег Сыров

Общество

Работа российских медиков не ограничивается расписанием, когда речь идет о спасении пациента. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя снимок, на котором врачи санкт-петербургской больницы заснули у постели больного коронавирусом.

Автор публикации пояснил, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов, которые потом заснули рядом с больным.

— Независимо от того, сколько человек работает в смене, если у врача есть больной, которому необходима помощь, он эту помощь окажет, — заявил Онищенко «Вечерней Москве». — Это не тот случай, когда рабочий день начинается или оканчивается по расписанию. Есть больной, и пока надо быть рядом, наши врачи будут стоять. Никто не посмотрит на часы и не заявит, что торопится.

Парламентарий считает профессию врача особенной. По его словам, если для спасения человека врачу надо работать сутки, он будет работать сутки. К счастью, подобный форс-мажор случается нечасто — это не система, заметил собеседник «ВМ».

— Это для врача понятная ситуация. Это — врачебный долг. Конечно, в больнице есть места для отдыха. Надо находиться возле тяжелого больного в палате — можно кушетку поставить. Работа врача называется «служением». Нет другой профессии, где нельзя передать «недоделанную работу» сменщику и уйти. Так можно сделать, если нет угрозы жизни, — заключил парламентарий.

Онищенко подчеркнул, что подобным людям надо воздавать должное за самоотверженность.

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