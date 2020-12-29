Детей из семьи, отца которой подозревают в избиении сына, отдадут в соцучреждение

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Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

В Москве детей из семьи, отец которой, предположительно, избил сына, отправят в соцучреждение. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Ночью 28 декабря в больницу доставили 14-летнего подростка, который проживал на Люсиновской улице. Мальчика госпитализировали с травмами головы и ссадинами. Пострадавший утверждал, что его избил отец.

По данному факту полиция начала проверку.

— Как только поступили сведения о возможном жестоком обращении, сотрудники соцзащиты посетили семью. Дома с отцом находились еще трое несовершеннолетних детей. Сейчас они также находятся в больнице, так как их мать лишена родительских прав, а отец подозревается в жестоком обращении, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Отмечается, что специалисты соцзащиты будут действовать исключительно в интересах детей.

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