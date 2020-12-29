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Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева
Фото: Следственный комитет РФ

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Никита Абрамов

Происшествия

Епархиальный суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила городская епархия.

— Епархиальный церковный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана, — говорится в сообщении.

Ранее патриарх Кирилл запретил служение протодиакона Андрея Кураева в связи с тем, что священнослужитель оскорбил память скончавшегося от коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина.

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