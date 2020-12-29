Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

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Епархиальный суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила городская епархия.

— Епархиальный церковный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана, — говорится в сообщении.

Ранее патриарх Кирилл запретил служение протодиакона Андрея Кураева в связи с тем, что священнослужитель оскорбил память скончавшегося от коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина.

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