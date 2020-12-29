Шеф-повар рассказал, как сделать новогодние салаты интереснее и вкуснее

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Ресторатор и шеф-повар Сергей Малаховский считает, что традиционные новогодние блюда можно сделать более разнообразными. Он подсказал, как приготовить новогодние салаты интереснее и вкуснее.

По словам Малаховского, селедку под шубой можно завернуть по примеру японских роллов. Для этого нужно укладывать на пищевой пластик печеную свеклу, картофель, морковь и майонез. Внутрь нужно добавить селедку, немного икры, масаго и тертое яблоко.

— Скатываем это рулетом, делаем, как конфету, кладем в холодильник, потом нарезаем в виде роллов, сверху украшаем укропом либо тертым яйцом, — цитирует Малаховского Пятый канал.

Шеф-повар считает, что самый вкусный салат оливье получается с говядиной. Однако в этом случае важно правильно приготовить мясо.

— Помните, кусок молодой говядины должен остыть в бульоне. Так мясо будет сочным, нежным и не будет темнеть, — посоветовал Малаховский.

Он подчеркнул, что ингредиенты в салат нужно нарезать мелко. В противном случае картофель перетянет весь вкус на себя.

Малаховский отметил, что салат «Мимоза» получается более вкусным, если в него добавить малосольную семгу, а вместо обычного сыра взять моцареллу.

Также шеф-повар посоветовал вариант соуса для салата «Цезарь». По мнению Малаховского, в него должны входить анчоусы, взбитые желтки, растительное масло, пармезан и зубчик чеснока. При таком соусе вкус салата будет более богатым.

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