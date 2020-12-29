Юлия Савичева рассказала, какую музыку будет слушать на Новый год

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост на тему новогодней музыки. Она также поинтересовалась у подписчиков, что они планируют слушать в праздничную ночь.

— Зарубежный «Jingle Bells» или нашу «В лесу родилась елочка»? У меня есть один знакомый, который ровно в 00:00 включает песню «Рюмка водки на столе», — поделилась певица.

Также Савичева рассказала, что сама она включит новогодний плейлист, где будут играть все тематические праздничные композиции.

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