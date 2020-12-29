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Глава РФПИ заявил, что вакцинные паспорта станут частью жизни людей
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Глава РФПИ заявил, что вакцинные паспорта станут частью жизни людей

Кирилл Николаев

Общество

Вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавирусной инфекции, могут стать реальностью в мире уже в 2021 году. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данные паспорта могут использоваться для путешествий на самолетах. В каких-то странах их введут быстрее, а где-то медленнее.

— Факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными, — заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах.

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