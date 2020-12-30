Сергей Собянин назначил замначальника МАДИ

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В соответствии с документом должность замглавы МАДИ — руководителя контрактной службы займет Роман Викторович Матвеев.

Служебный контракт с Матвеевым заключен на три года, но не превышая срок полномочий мэра Москвы.

Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

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