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Сергей Собянин назначил замначальника МАДИ
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назначил замначальника МАДИ

Татьяна Плотникова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В соответствии с документом должность замглавы МАДИ — руководителя контрактной службы займет Роман Викторович Матвеев.

Служебный контракт с Матвеевым заключен на три года, но не превышая срок полномочий мэра Москвы.

Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

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МАДИМоскваСергей Собянин
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