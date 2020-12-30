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МЧС Подмосковья призвало водителей к осторожности из-за непогоды
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

МЧС Подмосковья призвало водителей к осторожности из-за непогоды

Татьяна Плотникова

Общество

В Московской области в ночь на 30 декабря ожидается гололед и усиление ветра. В связи с этим региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций призывает участников дорожного движения к повышенной бдительности.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, ожидается сохранение гололедицы и ледяной дождь до 03:00 по московскому времени.

Водителей просят воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Пешеходам при гололеде рекомендуют передвигаться по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге соблюдать предельную внимательность и не торопиться.

Во время усиления ветра следует держиться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий, рекомендуется спрятаться в подъезд или подвал здания.

Кроме того, не исключены нарушения энергоснабжения, следует быть готовыми к отключению электроэнергии, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта Московской области предупредили, что ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь. Ведомство посоветовало водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице во вторник

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