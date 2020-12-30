«Индекс крабового салата» за год вырос на 14 процентов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» рассчитали «индекс крабового салата» — сумму, которую придется потратить на приобретение ингредиентов блюда для четырех человек.

В продуктовый набор для расчетов были включены крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез и соль.

В декабре текущего года совокупная стоимость этих продуктов составит в среднем по России 231,92 рубля. Это на 14 процентов выше, чем в декабре 2019 года.

В частности, крабовые палочки обойдутся в 99 рублей, яйца — 27,62 рубля, огурцы — 34,25 рубля, консервированная кукуруза — 61 рубль, майонез — 10,2 рубля и соль (10 г) — 27 копеек, сообщает RT.

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