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Московский зоопарк продолжит работать без выходных в новогодние праздники
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московский зоопарк продолжит работать без выходных в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В новогодние праздники Московский зоопарк будет работать без выходных. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Уточняется, что 31 декабря горожане смогут посетить зоопарк с 09:00 до 15:00, вход закроется в 14:00. В период с 1 по 10 января зоопарк примет посетителей в обычном режиме — с 09:00 до 17:00.

Как рассказали в пресс-службе, на данный момент в зоопарке жители столицы смогут наблюдать овцебыков, домашних яков, белых медведей, полярных волков, рысей и леопарда, несмотря на закрытие павильонов. Львы и тигры реже выходят к посетителям, но каждое утро появляются в вольере.

С улицы горожане смогут наблюдать, как устраивают заплывы папуанские пингвины. В холодных бассейнах комфортно себя чувствуют тюлени, выдры Степан и Рубэн, а также морские котики.

Ранее сообщалось, что белогрудые ежи в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку.

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