Свыше 250 километров дорог построят в Москве в 2021-2023 годах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение 2021-2023 годов в рамках программы «Мой район» в столице построят свыше 250 километров дорог, а также 54 пешеходных перехода. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу программы.

Уточняется, что также в столице появится 88 искусственных сооружений. Главным проектом останутся магистрали — Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада, которые улучшат связанность 73 районов столицы с населением семь миллионов человек.

В ближайшие годы специалисты продолжат работы по строительству уже существующих линий метрополитена — Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых радиусов МЦД.

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