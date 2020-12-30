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За сутки в Москве госпитализировали 1726 пациентов с коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве госпитализировали 1726 пациентов с коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за последние сутки госпитализировали 1726 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду, 30 декабря, в Telegram-канале.

В столице за минувшие сутки выявили 5105 новых случаев коронавируса. В больницах города к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 519 человек.

Среди новых выявленных случаев 39,4 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,6 процента — от 46 до 65 лет, 14,4 процента — от 66 до 79 лет. Также 5,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,1 процента — дети.

За сутки в Москве госпитализировали 1726 пациентов с коронавирусомФото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что развитие города не прекращается, несмотря на пандемию.

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