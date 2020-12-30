Праздник к нам приходит: как столичные обсервационные центры готовятся к Новому году

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Обсервационные пространства на базе реабилитационных центров столицы работают круглосуточно семь дней в неделю. Многие гости и сотрудники проведут новогоднюю ночь здесь. Как в учреждениях готовятся к предстоящим праздникам, рассказываем в этом материале.

— В каждом обсервационном пространстве города мы постарались создать комфортные условия для пребывания гостей. Коллеги делают все, чтобы москвичам там было уютно, комфортно. Конечно, Новый год всем хотелось бы встретить в кругу семьи, но, к сожалению, это для некоторых сейчас невозможно. Мы постарались создать атмосферу праздника для тех, кто пока не может присоединиться к близким: украсили пространства, продумали досуг, чтобы гости не скучали, — отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Создаем новогоднее настроение

Сотрудники обсервационных пространств в течение месяца создают праздничную атмосферу на рабочем месте, которое стало вторым домом. Так, обсервационный центр на Абрамцевской уже украшен. В каждом корпусе установлена елка, под которой лежат подарки, в коридорах — уютные еловые лапы, обвитые гирляндами, на окнах — цветные лампочки, шары и аппликации на новогоднюю тематику. Украшения центра исполнены в одной цветовой гамме — классической красно-зеленой. На территории обсервационного пространства выставлены новогодние композиции, поэтому гости могут любоваться праздничной красотой из окна своего блока.

В обсервационном пространстве на базе реабилитационного центра «Царицыно» особенно усердно готовятся к празднику маленькие гости. Дети мастерят новогодние украшения, лепят из пластилина снеговиков, делают аппликации, вышивают и рисуют Деда Мороза и Снегурочку. Большинство их работ украшает стены обсервационного центра, поэтому атмосфера здесь по-домашнему уютная.

Любимые фильмы и музыка

Гости, которым придется отметить Новый год в стенах обсервационных центров, не унывают. Просмотр любимых фильмов — одна из возможностей поднять себе настроение и настроиться на праздник в любых обстоятельствах. Молодежь предпочитает комедии зарубежного кинематографа.

— У меня, как и у многих, есть предновогодняя традиция — смотрю любимый фильм «Один дома». Этот год не стал исключением. Ведь важно не место, а то, как себя чувствуешь, — делится Виталий из обсерватора в Царицыне.

Люди среднего возраста смотрят советское кино, в частности «Иронию судьбы, или С легким паром», которое никогда не надоедает.

— Каждый вечер я смотрю какой-нибудь советский фильм. Хорошо, что у меня здесь есть ноутбук, Wi-Fi. Все комфортно. В этом году я буду отмечать Новый год здесь, но подключусь по Skype к своей семье. Пожелать всем хочу только одного — словами Анатолия Новосельцева из «Служебного романа»: «Пусть все будут здоровы! — рассказывает Юрий, гость обсервационного пространства на Абрамцевской.

Многие гости и сотрудники обмениваются друг с другом музыкальными плейлистами, в которых собраны новогодние композиции. «Jingle Bells», «Last Christmas» и другие праздничные мелодии слышатся из многих блоков.

— Музыка помогает расслабиться и поднимает настроение. А что сейчас еще надо? — с улыбкой комментирует Светлана, которая сейчас находится в обсервационном пространстве в Царицыне.

О планах на праздники

Скучать гостям не придется. Так, в обсервации в Царицыне сотрудники продолжат проводить индивидуальные художественные мастер-классы для детей.

— Наши маленькие гости с большим удовольствием лепят из пластилина, рисуют зимние пейзажи, делают новогодние открытки и даже мастерят елочные игрушки. Это не только приятно, но и полезно. Кроме того, если ребенок находится здесь вместе с родителем, то такой совместный труд очень сближает и улучшает отношения, — делится Елена, сотрудница обсервационного пространства.

В центре на Абрамцевской гости готовят праздничные открытки с благодарностью сотрудникам и планируют весело и с пользой провести время: играть в настольные и онлайн-игры, общаться, смотреть кино и заниматься творчеством.

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