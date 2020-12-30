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Дептранс анонсировал новую функцию оплаты проезда в столичном метро
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Дептранс анонсировал новую функцию оплаты проезда в столичном метро

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичный департамент транспорта рассказал о новом сервисе в метрополитене. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что в метро заработают турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay со следующего года.

— В рукавицах сложно нащупать «Тройку»? «Единый» затерялся на дне мешка? Больше не проблема, — рассказали пассажирам в ведомстве, опубликовав также шутливый ролик с Дедом Морозом.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее столичный департамент транспорта напомнил о том, как будет работать общественный транспорт в Новый год и Рождество.

Читайте также: «Тройку» продолжают тестировать на маршрутах Подмосковья

Метрооплата проезда в метроМосква
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