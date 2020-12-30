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Врачи помогли москвичке родить и удалили ей опухоль весом шесть килограммов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Врачи помогли москвичке родить и удалили ей опухоль весом шесть килограммов

Юлия Ямпольская

Город

Московские медики помогли женщине родить, а также удалили ей шестикилограммовую опухоль вместе с пораженным яичником. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что операция прошла в Городской клинической больнице № 40 на улице Таймырской. Туда за помощью обратилась женщина моложе 30 лет. Роды ей предстояли первые, беременность развивалась нормально и ничего не предвещало беды. Однако вместе с беременностью развивалась и росла гигантская опухоль яичника. Ее обнаружили на 32-й неделе беременности.

Уточняется, что врачам нужно было помочь маме и ребенку, передает агентство городских новостей «Москва».

— Хирурги Соня Жоровна Данелян, Аркадий Евгеньевич Зыков, Маржана Капуровна Меджидова справились блестяще — единовременно с операцией кесарева сечения врачи удалили пораженный яичник вместе с опухолью и провели все диагностические мероприятия для исключения злокачественного образования, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что методом лечения был выбран эндотрахеальный наркоз. В результате врачи успешно провели операцию. У женщины родился здоровый мальчик весом около трех килограммов.

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