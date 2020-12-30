Турция и США создадут рабочую группу по С-400

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Турция и Соединенные Штаты планируют создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 30 декабря.

— Начались технические переговоры, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом прошлого года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400.

В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки.

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