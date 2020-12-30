Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Турция и США создадут рабочую группу по С-400
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Турция и США создадут рабочую группу по С-400

Виктория Родимкина

В мире

Турция и Соединенные Штаты планируют создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 30 декабря.

— Начались технические переговоры, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом прошлого года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400.

В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки.

Читайте также: Владимир Путин наградил послов России в Сирии, Узбекистане и Турции

система ПВОСШАТурция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте