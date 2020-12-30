Столичная ГИБДД напомнила об ограничениях на дорогах в новогоднюю ночь

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Варварка Карта всех событий

Движение транспорта на некоторых участках дорог в столице ограничат из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

Стало известно, что в период с 23:00 до 00:15 в центре Москвы — на Большом Москворецком мосту, улице Варварке, улице Ильинке, улице Москворецкой, Москворецкой набережной, Раушской набережной, Кремлевской набережной, Софийской набережной — ограничат движение.

Кроме того, с 00:40 и до 01:10 на западе столицы будет ограничено движение на улице Федосьино — от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда 518, на юго-западе на улице Кадырова — от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Зеленоградском административном округе ограничат движение по Озерной аллее — от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.

Читайте также: Дептранс напомнил график работы столичного транспорта в Новый год и Рождество