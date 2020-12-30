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Число жертв обстрела аэропорта Йемена выросло до десяти
Фото: youtube.com / Ванька Юрин

Число жертв обстрела аэропорта Йемена выросло до десяти

Кирилл Николаев

Происшествия

Число жертв обстрела аэропорта Адена на юге Йемена выросло до десяти. Об этом РИА Новости сообщил местный источник в среду, 30 декабря.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Взрыв произошел в момент прибытия нового правительства на самолете из Саудовской Аравии. По данным источника, члены правительства не пострадали. Кроме того, сообщается, что все министры уже были перевезены во дворец правительства в Адене.

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