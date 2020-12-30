Число жертв обстрела аэропорта Йемена выросло до десяти

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Число жертв обстрела аэропорта Адена на юге Йемена выросло до десяти. Об этом РИА Новости сообщил местный источник в среду, 30 декабря.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Взрыв произошел в момент прибытия нового правительства на самолете из Саудовской Аравии. По данным источника, члены правительства не пострадали. Кроме того, сообщается, что все министры уже были перевезены во дворец правительства в Адене.

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