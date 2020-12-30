Прием заявок на гранты для снимающих Москву кинематографистов начнется 1 января
Кинематографисты, которые будут снимать Москву, смогу подать заявки на получение грантов с 1 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.
— Финансовая поддержка будет предоставляться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора — картины должны включать съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города, — говорится в сообщении.
Отмечается, что размер грантов для короткометражного кино варьируется от 1 до 3 миллионов рублей, а для полнометражных фильмов — от 3 до 9 миллионов рублей.
Прием заявок закончится 31 марта 2021 года.
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