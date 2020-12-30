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Столичных школьников приглашают прокачать ИТ-навыки в проекте «ИТ-зима-2021»
Фото: «Вечерняя Москва»

Столичных школьников приглашают прокачать ИТ-навыки в проекте «ИТ-зима-2021»

Марьяна Шевцова

Город

Провести зимние каникулы интересно и с пользой для ума можно с помощью проекта «ИТ-зима-2021» от «ТемоЦентра». Регистрация для участия уже открыта на портале. В рамках него подготовлены увлекательные электронные курсы по различным направлениям: информационные технологии, мультимедийная журналистика и творческая мастерская.

Выбрав курс «Кодирование информации», московские школьники займутся кодированием текстовой, графической и звуковой информации и решением задач, связанных с вычислением ее объема в памяти компьютера.

Также для старшеклассников подготовлен курс, посвященный сетевым возможностям языка Phyton. Ребята научатся работать с популярными API-сервисами, такими как «Яндекс.Карты», «Прогноз погоды», Wikipedia и другими.

На курсе «Введение в AR» учащиеся познакомятся с различными способами и инструментами, которые помогут им освоить эту перспективную технологию. Кроме того, ребятам предлагается заняться увлекательной программой «Гоночная аркада на Scratch». Юные пользователи научатся основным принципам программирования и станут авторами своих первых анимированных фильмов.

После прохождения курса «Создание 3D-персонажа» столичные школьники получат возможность воплотить на экране компьютера собственного уникального анимированного героя.

Компьютерный курс «Цифровой натюрморт» посвящен созданию и использованию материалов и текстур, а также работе с их модификаторами. Ребята на практике научатся применять основные методы наложения их на объект, выставлять виртуальные источники света и еще многое другое. После прохождения программы у каждого участника курса обязательно получится свой собственный цифровой натюрморт.

А в курсе «Создание коллажа в Adobe Photoshop» ученики освоят технику выполнения интересных и красивых коллажей, научатся азам компьютерного ретуширования и смогут создавать собственные кадры «с нуля».

Проект «ИТ-зима-2021» — отличная возможность для всех учащихся столицы приобрести актуальные навыки, проверить свои знания в выбранной области и познакомиться с самыми востребованными направлениями в сфере ИТ.

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