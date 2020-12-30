Работы по ликвидации свалки мусора около МГУ будут проведены в кратчайшие сроки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по очистке от строительного мусора площадки, где планируется построить научно-технологическую долину МГУ. Общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров. Рабочие вывезут железобетон и строительный мусор.

— Особое внимание уделяется сортировке грунта, который затем увозят на утилизацию, — отметил Бирюков.

Он сообщил, что в настоящее время на объекте работает около трех тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства.

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