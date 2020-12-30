Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Работы по ликвидации свалки мусора около МГУ будут проведены в кратчайшие сроки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Работы по ликвидации свалки мусора около МГУ будут проведены в кратчайшие сроки

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по очистке от строительного мусора площадки, где планируется построить научно-технологическую долину МГУ. Общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров. Рабочие вывезут железобетон и строительный мусор.

— Особое внимание уделяется сортировке грунта, который затем увозят на утилизацию, — отметил Бирюков.

Он сообщил, что в настоящее время на объекте работает около трех тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства.

Читайте также: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Петр БирюковМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте