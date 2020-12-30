Спасатели Московского авиационного центра оказали помощь 92-летней пенсионерке

Спасатели Московского авиационного центра помогают пожилой женщине / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Специалисты Московского авиационного центра помогли 92-летней женщине. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамент ГОЧСиПБ.

Отмечается, что спасатели отправились на вызов в район Северное Бутово. В квартире одного из домов по улице Старокачаловской раздавались крики о помощи. Спасатель Дмитрий Дмитриев сообщил, что помощь понадобилась 92-летней женщине. Она не могла встать с пола и подойти к двери, которая была закрыта изнутри.

— В присутствии родственников мы попали в квартиру через окно, подняли пожилую женщину с пола на кровать, оказали первую помощь, — рассказал Дмитриев.

К счастью, пенсионерка не пострадала. Спасатели вызвали бригаду медиков. Специалисты осмотрели женщину, которая впоследствии отказалась от госпитализации.

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