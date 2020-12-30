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Часы работы заведений общепита в Петербурге продлят с 4 января
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Часы работы заведений общепита в Петербурге продлят с 4 января

Никита Абрамов

Закон

В Санкт-Петербурге с 4 января продлили часы работы заведений общепита до 23:00. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили на официальном сайте городской администрации.

— С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 06:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 06:00), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о запрете работы в вечернее и ночное время суток в связи с пандемией COVID-19.

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