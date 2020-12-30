Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Интерактивный Дед Мороз появился на станции метро «Маяковская»
На «Маяковской» появилась интерактивная стена / Фото: telegram.org/@DtRoad

Интерактивный Дед Мороз появился на станции метро «Маяковская»

Ксения Монахова

Город

На станции метро «Маяковская» появилась интерактивная стена с изображением Деда Мороза. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что каждый желающий может подойти к интерактивной стене и «научить» Деда Мороза двигаться. Картинка с помощью специальных технологий повторит любое движение

— Махните рукой, чтобы передать привет, исполните балетные па и многое другое. Все абсолютно бесконтактно! Никакого нарушения социальной дистанции. Не стесняйтесь, примеряйте образ, веселитесь и делитесь своим настроением с нами, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь доступ жителей и гостей столицы на Красную площадь будет ограничен.

Читайте также: Московские парки рассказали, как будут работать в новогоднюю ночь

столичное метроинтерактивные экспозицииДед Мороз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте