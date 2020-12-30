Интерактивный Дед Мороз появился на станции метро «Маяковская»

На «Маяковской» появилась интерактивная стена / Фото: telegram.org/@DtRoad

На станции метро «Маяковская» появилась интерактивная стена с изображением Деда Мороза. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что каждый желающий может подойти к интерактивной стене и «научить» Деда Мороза двигаться. Картинка с помощью специальных технологий повторит любое движение

— Махните рукой, чтобы передать привет, исполните балетные па и многое другое. Все абсолютно бесконтактно! Никакого нарушения социальной дистанции. Не стесняйтесь, примеряйте образ, веселитесь и делитесь своим настроением с нами, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь доступ жителей и гостей столицы на Красную площадь будет ограничен.

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