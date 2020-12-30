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МЧС Москвы призвало горожан быть аккуратными из-за гололедицы
Фото: Анна Быкова

МЧС Москвы призвало горожан быть аккуратными из-за гололедицы

Никита Абрамов

Транспорт

Гололедица ожидается в Москве с вечера 30 декабря до утра 31 декабря. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в вечерние часы 30 декабря с сохранением ночью и утром 31 декабря местами в Москве ожидаются гололед, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.

Автомобилистам советуется снизить скорость движения, а также сохранять дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Рекомендуется избегать опасных маневров при вождении.

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