МЧС Москвы призвало горожан быть аккуратными из-за гололедицы

Фото: Анна Быкова

Гололедица ожидается в Москве с вечера 30 декабря до утра 31 декабря. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в вечерние часы 30 декабря с сохранением ночью и утром 31 декабря местами в Москве ожидаются гололед, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.

Автомобилистам советуется снизить скорость движения, а также сохранять дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Рекомендуется избегать опасных маневров при вождении.

Читайте также: МЧС Подмосковья призвало водителей к осторожности из-за непогоды