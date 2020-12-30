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Росстат: Куриные яйца, огурцы и помидоры продолжили дорожать на прошедшей неделе
Фото: pixabay.com

Росстат: Куриные яйца, огурцы и помидоры продолжили дорожать на прошедшей неделе

Никита Абрамов

Экономика

Цены на куриные яйца и овощи в России с 22 по 28 декабря продолжили возрастать, но темп подорожания замедлился. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил Росстат.

— За период с 22 по 28 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали яйца куриные — на 2,3 процента, — сообщает ведомство.

При этом в 46 субъектах России цены на яйца выросли на 0,1–2,3 процента, в 25 субъектах — на 2,5–4,4 процента, а в семи — на 4,5–13,9 процента.

Цены на плодоовощную продукцию в средне выросли на 2,2 процента. Больше всего подорожали огурцы и помидоры — 6,3 процента и 6,2 процента соответственно.

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