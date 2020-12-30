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Более 150 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 150 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Кирилл Николаев

Армия

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 156 российских военных. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в бюллетене Минобороны России.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 24 093 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 737 человек.

В настоящее время выявлено 3964 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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