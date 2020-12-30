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Мария Захарова высказала мнение о русофобии во внутриполитической борьбе в США
Фото: mid.ru / МИД РФ

Мария Захарова высказала мнение о русофобии во внутриполитической борьбе в США

Никита Абрамов

Внешняя политика

Русофобия в США — один из факторов внутриполитической борьбы. Об этом в среду, 30 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Во-первых, это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний, — все, что связано с Россией. Во-вторых, конечно, средства массовой информации Соединенных Штатов Америки играют в этом не то что определенную, а одну из главных ролей, — рассказала Захарова в программе «Специальный гость» с Тиной Канделаки на YouTube.

По словам представителя МИД, американский обыватель не понимает, почему Россия является угрозой. В связи с этим американские СМИ занимаются выдумкой историй.

Захарова считает, что именно поэтому история с обвинением Великобританией Москвы в использовании химического оружия получила такую огласку.

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русофобияМария ЗахароваМИД РФ
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