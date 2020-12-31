В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать некачественный майонез

Фото: youtube.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно выбирать майонез к столу, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Специалисты назвали признаки, на которые стоит обратить внимание при покупке этого соуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в качественном промышленном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха или комков, что может указывать на неправильное хранение.

А самым серьезным дефектом считается расслаивание эмульсии, при котором из массы выделяется масло. Подобное можно увидеть при резких перепадах температур хранения, несоблюдении температурного режима или размножении микроорганизмов в продукте.

В Роспотребнадзоре напомнили, что срок хранения майонеза не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов, 90-120 дней при температуре от 10 до 18 градусов. Все эти сведения должны быть указаны на упаковке.

Также специалисты подчеркнули, что с соусами промышленного производства надо быть осторожнее, так как натуральные продукты зачастую заменяются дешевыми и менее полезными аналогами, когда вместо яиц используется яичный порошок, а вместо «хороших» жиров — трансжиры.

— Такой соус негативно сказывается на здоровье человека и может увеличить показатели холестерина, замедлить обменные процессы в организме и негативно сказаться на пищеварении, — сказано в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд.

Читайте также: Эксперт Роскачества рассказала, как правильно выбрать красную икру