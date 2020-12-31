Шеф-повар рассказал, как правильно хранить новогодние салаты

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как правильно приготовить и хранить салаты для новогоднего застолья.

Он отметил, что часто под Новый год семьи готовят очень много еды, которую невозможно съесть за один раз. Поэтому важно знать, как правильно хранить все праздничные блюда.

По мнению Сергея Синицына, позаботиться о том, чтобы новогодние блюда подольше сохраняли свежесть, нужно еще на стадии готовки.

— Первое правило — не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой, — посоветовал специалист.

Повар уточнил, что замораживать готовые салаты также не стоит, так как это сразу снизит их качество.

При этом, по словам Сергея Синицына, листовые салаты вообще не подлежат хранению. Такие блюда лучше всего готовить на один раз, и делать это нужно непосредственно перед подачей.

Специалист в интервью радио Sputnik напомнил, что в любом случае не стоит питаться несколько дней блюдами, приготовленными к новогодней ночи.

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