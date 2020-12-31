Водителей предупредили о перекрытии движения в центре Москвы из-за киносъемок

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Подсосенский переулок Карта всех событий

Движение транспорта изменится 5 января 2021 года в центре столицы из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 07:00 до 23:30 будет полностью перекрыто движение в Подсосенском переулке — от Казарменного переулка до улицы Воронцово Поле. Кроме того, на участке от пересечения с Яковоапостольским переулком до дома 21, строение 2, по Лялиному переулку.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

В Москве на участке проспекта Маршала Жукова планируется с 1 января 2021 года ограничить движение транспорта из-за строительства объекта столичного метрополитена.

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