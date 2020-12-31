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Пожар произошел в кафе на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел в кафе на западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Клочкова, 10Карта всех событий

На западе столицы загорелось кафе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве в Twitter-аккаунте в четверг, 31 декабря.

Уточняется, что в пожар произошел в здании кафе по адресу улица Клочкова, дом № 10.

— Горело оборудование на кухне и обрешетник кровли. Сведений о пострадавших не поступало, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар удалось полностью ликвидировать в 9:02.

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МЧСкафепожар
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