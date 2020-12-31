Около 13 килограммов икры изъяли у торговавшей на улице женщины в столице
В Москве полицейские привлекли к административной ответственности 48-летнюю женщину, которая продавала икру без разрешающих документов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в четверг, 31 декабря.
Уточняется, что жительница Московской области вела торговлю на Новочеркасском бульваре. Товар она выставила на уличных лотках и в багажнике припаркованного автомобиля.
Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 76 банок икры рыб лососевых пород и 1 банку черной икры, что составляет около 13 килограммов самой продукции.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.
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