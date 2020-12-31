Более 1690 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1697 пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных больницах находится 560 пациентов. Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями.

Фото: Оперштаб

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у 6566 человек за сутки в Москве. По данным оперштаба, 39,8 процента новых случаев выявлено у людей от 18 до 45 лет, 32,5 процента — от 46 до 65 лет, 13,6 процента — от 66 до 79 лет, девять процентов — у детей. Доля новых случаев заболевания у людей старше 80 лет составила 5,1 процента.

Также в столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6076 человек. Всего за все время пандемии от инфекции в столице вылечились 627 368 человек.

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