Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1690 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 1690 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Кирилл Николаев

Здоровье

В столице за сутки госпитализировали 1697 пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных больницах находится 560 пациентов. Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями.

Более 1690 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у 6566 человек за сутки в Москве. По данным оперштаба, 39,8 процента новых случаев выявлено у людей от 18 до 45 лет, 32,5 процента — от 46 до 65 лет, 13,6 процента — от 66 до 79 лет, девять процентов — у детей. Доля новых случаев заболевания у людей старше 80 лет составила 5,1 процента.

Также в столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6076 человек. Всего за все время пандемии от инфекции в столице вылечились 627 368 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 90,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Москвагоспитализациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте