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Директор Чичериной отреагировал на новость о вызове певицы в полицию
Фото: instagram.com/julia_chicherina

Директор Чичериной отреагировал на новость о вызове певицы в полицию

Кирилл Николаев

Звезды

Директор певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать сведения о том, что артистку вызвали в отдел уголовного розыска города Клина. По его словам, в настоящее время Чичерина находится за рубежом.

— Юля сейчас не в России. Информация не распространяется, — цитирует Колесова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Юлии Чичериной пришла повестка о вызове в службу уголовного розыска города Клина. Она должна была явиться 30 декабря, но не смогла это сделать, так как находится не в России.

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