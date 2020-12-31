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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Риге
Фото: t.me/rian_ru /73184

Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Риге

Кирилл Николаев

Происшествия

Причиной взрыва в жилом доме в Риге могла стать утечка газа. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латвии Агрита Витола.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в жилом районе Агенскалнс в Риге. Мощный взрыв разрушил два этажа здания. В результате инцидента погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

Государственная полиция выясняет точные обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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